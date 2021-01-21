Юрист назвал основания для инспекции квартиры

Юрист объяснил, что органы жилищного контроля не смогут попасть внутрь квартиры без судебного разрешения и согласия ее владельца.

«Сам инспектор к вам не придет и дверь вам выносить не будет», — объяснил специалист.

Он добавил, что все органы жилищного контроля имеют право принудительно попасть в квартиру только по решению суда.