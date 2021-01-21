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    21 января 2021, 23:05

    Юрист назвал основания для инспекции квартиры

    Артур Блянихов

    Адвокат Иван Пташник обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что жилье россиян будут проверять на наличие незаконной перепланировки.
    Юрист назвал основания для инспекции квартиры

    Юрист объяснил, что органы жилищного контроля не смогут попасть внутрь квартиры без судебного разрешения и согласия ее владельца.

    «Сам инспектор к вам не придет и дверь вам выносить не будет», — объяснил специалист.

    Он добавил, что все органы жилищного контроля имеют право принудительно попасть в квартиру только по решению суда.