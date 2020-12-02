Юрист объяснил нюансы оформления работника на удаленку
Бабич пояснил, что дальнейшее оформление трудовых отношений как раз зависит от того, временная работа или постоянная.
«Если это постоянная работа или временная, но не связанная с какими-либо чрезвычайными ситуациями, то она должна оформляться отдельным трудовым договором либо дополнительным трудовым соглашением к нему», — сказал юрист.
Если же речь идет о временной дистанционной работе, которая связана с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами (с той же пандемией), то такая работа будет оформляться приказом о переводе, изданным работодателем.
Работодатель обязан в любом случае, какой бы характер ни носила удаленная работа, урегулировать тем или иным способом вопросы, связанные с режимом труда. Ему предстоит определить, каким образом будут передаваться результаты трудовой деятельности, как отчитываться работнику, каким способом осуществить двустороннюю связь между ним и работодателем.
«За использование своей техники должна быть какая-то амортизация. Если [сотрудник] пользуется своим телефоном, интернетом, работодатель должен это каким-то образом компенсировать. Все, о чем я говорил, должно быть перечислено в локальном акте работодателя либо в коллективном договоре. И может оговариваться в трудовом договоре», — заключил Олег Бабич. По его мнению, пока дистанционную работу будут оформлять приказом о переводе, локальным нормативным актом и коллективном договором.
Закон об особенностях дистанционной работы должен вступить в силу 1 января 2021 года.