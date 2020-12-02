Юрист объяснил нюансы оформления работника на удаленку

Совфед одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Глава правового департамента Конфедерации труда России и юрист Олег Бабич объяснил «360», что перемены для сотрудников и работодателей зависят от характера удаленки.

Бабич пояснил, что дальнейшее оформление трудовых отношений как раз зависит от того, временная работа или постоянная.

«Если это постоянная работа или временная, но не связанная с какими-либо чрезвычайными ситуациями, то она должна оформляться отдельным трудовым договором либо дополнительным трудовым соглашением к нему», — сказал юрист.

Если же речь идет о временной дистанционной работе, которая связана с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами (с той же пандемией), то такая работа будет оформляться приказом о переводе, изданным работодателем.

Работодатель обязан в любом случае, какой бы характер ни носила удаленная работа, урегулировать тем или иным способом вопросы, связанные с режимом труда. Ему предстоит определить, каким образом будут передаваться результаты трудовой деятельности, как отчитываться работнику, каким способом осуществить двустороннюю связь между ним и работодателем.

«За использование своей техники должна быть какая-то амортизация. Если [сотрудник] пользуется своим телефоном, интернетом, работодатель должен это каким-то образом компенсировать. Все, о чем я говорил, должно быть перечислено в локальном акте работодателя либо в коллективном договоре. И может оговариваться в трудовом договоре», — заключил Олег Бабич. По его мнению, пока дистанционную работу будут оформлять приказом о переводе, локальным нормативным актом и коллективном договором.

Закон об особенностях дистанционной работы должен вступить в силу 1 января 2021 года.