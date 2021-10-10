Юрист объяснил, может ли что-то грозить Собчак за смертельное ДТП

Телеведущей Ксении Собчак, пострадавшей во время ДТП в Сочи, ничего не грозит с юридической точки зрения. Несмотря на то, что она уехала с места аварии. Об этом «360» рассказал адвокат и юрист Сергей Черский.

«Если за рулем сидел водитель, а сама Ксения Собчак нет, то ей ничего не грозит, она же не участник ДТП. Она максимум свидетель. То есть она находилась в машине, которая участвовала в ДТП. На месте ДТП обязан оставаться водитель», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что если водитель оставил место ДТП, то его лишают прав на срок от четырех до шести месяцев. Пассажиры в таком случае имеют право дальше ехать по своим делам.

Авария случилась в Сочи накануне вечером. Автомобили Mercedes-Benz и Volkswagen столкнулись на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». По данным МВД, ДТП произошло после того, как Mercedes выехал на встречную полосу для обгона. Volkswagen после удара врезался в микроавтобус. В результате скончались два пассажира Volkswagen, водитель находится в больнице. Ксения Собчак получила сотрясение мозга и ушибы. После аварии он пересела в другую машину и уехала в аэропорт.