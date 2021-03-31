Юрист объяснил, может ли бывшая жена получить наследство от умершего супруга
Адвокат Александр Щербинин объяснил, может ли бывшая жена получить наследство от умершего супруга. По его словам, каждая ситуация является частной и должна рассматриваться индивидуально, написало РИА ФАН.
Так, женщина из Челябинка жила с бывшим мужем четыре года и не знала, что он развелся с ней и женился на любовнице. Обман раскрылся, когда мужчина скончался. Теперь экс-супруга претендует на свою часть наследства. Как считает Щербинин, шанс есть, но он невелик.
«Это связано с тем, что есть такое понятие, как срок исковой давности. Он составляет три года. Даже если человек прав, но прошел этот срок, то это повод отказать ему. В этом случае с момента расторжения брака до смерти супруга прошло четыре года», — пояснил юрист.
Он заключил, что это необычная ситуация, в нюансах которой еще предстоит разобраться.