Юрист объяснил, кто может получить отказ в ипотеке

Член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, адвокат Геннадий Нефедовский объяснил сайту News.ru, что может смутить банк при рассмотрении заявки на ипотечное кредитование.

Отмечается, что при оформлении ипотеки кредитная организация обращает особое внимание не только на сферу деятельности, доход потенциального заемщика и финансовое положение предприятия, где он трудится, но и на источник средств на первоначальный взнос.

«Даже высокий доход, подтвержденный справкой 2-НДФЛ, не является гарантией платежеспособности потенциального заемщика, так как в период пандемии каждый может потерять работу», — заметил юрист.

Он выделил несколько групп заемщиков, которые могут столкнуться со сложностями при получении ипотеки. Это молодые люди в возрасте до 21 года, пенсионеры старше 65 лет, а также работники отраслей, которые во время пандемии пострадали больше всего.