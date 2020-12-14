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    14 декабря 2020, 16:44

    Юрист объяснил, кому не нужно платить за капремонт

    Полина Петрова

    Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников объяснил, какие жители домов не должны платить за капитальный ремонт, информирует «МИР 24».
    Юрист объяснил, кому не нужно платить за капремонт

    «Согласно статье 154 и статье 169 Жилищного кодекса (ЖК) РФ взносы на капитальный ремонт должны оплачивать все, в том числе и жители новостроек», — уточнил специалист.

    Правила не распространяются на тех, кто находится в социальном найме, живет в аварийных и подлежащих сносу домах, а также людей, в отношении которых органами местного самоуправления принято решение об изъятии земель, на которых они находятся. Кроме того, в список входят жители населенных пунктов, подлежащих расселению.

    По словам эксперта, для новостроек предусмотрен период после ввода дома в эксплуатацию, в течение которого плата за капремонт не взимается. Такие нормы могут составлять от нескольких месяцев до пяти лет. Гусятников добавил, что у кого-то платежи за ремонт включены в общие квитанции, а некоторым жильцам они приходят отдельным счетом.