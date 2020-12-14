Юрист объяснил, кому не нужно платить за капремонт

«Согласно статье 154 и статье 169 Жилищного кодекса (ЖК) РФ взносы на капитальный ремонт должны оплачивать все, в том числе и жители новостроек», — уточнил специалист.

Правила не распространяются на тех, кто находится в социальном найме, живет в аварийных и подлежащих сносу домах, а также людей, в отношении которых органами местного самоуправления принято решение об изъятии земель, на которых они находятся. Кроме того, в список входят жители населенных пунктов, подлежащих расселению.

По словам эксперта, для новостроек предусмотрен период после ввода дома в эксплуатацию, в течение которого плата за капремонт не взимается. Такие нормы могут составлять от нескольких месяцев до пяти лет. Гусятников добавил, что у кого-то платежи за ремонт включены в общие квитанции, а некоторым жильцам они приходят отдельным счетом.