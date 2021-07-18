Юрист объяснил, какое наказание ждет девушку, сбившую трех детей в Москве

Девушку, сбившую трех детей на пешеходном переходе в Москве, отправили под домашний арест на два месяца. Но многих россиян и общественных деятелей возмутило такое решение. Автоюрист Сергей Радько объяснил «360», что мера пресечения принципиального значения сейчас не имеет, так как девушку, скорее всего, и так посадят.

«Если девушка будет признана виновной (была информация, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения), то ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Это то самое преступление, за которое не так давно было усилено наказание. Что касается вины, то на первый взгляд она сомнений не вызывает», — рассказал эксперт.

Все дело в том, что правила дорожного движения прямо обязывают останавливаться в том ряду, в котором едешь, если в другом ряду машина замедлила скорость или остановилась. Собеседник «360» полагает, что в данном случае говорить можно только о смягчении наказания, которое зависит от поведения обвиняемой.

Если в одном из рядом машина остановилась, то водитель, который едет в другом ряду, обязан быть более внимательным и снизить скорость, чтобы пропустить пешеходов. Это очень типичная история про наезд на пешеходном переходе Сергей Радько автоэксперт общественного движения автомобилистов «Свобода выбора»..

Радько добавил, что мера пресечения избирается с учетом конкретных обстоятельств. Возможно, если состояние опьянения пока не подтвердилось, то это будет не такая тяжкая статья. Тем более если девушка совершила преступление впервые. Если у нее есть дети или иждивенцы, то тогда до решения суда она будет находиться под домашним арестом.

«Здесь количество погибших влияет на окончательную квалификацию статьи. Но для того чтобы меру пресечения изменить, нужно изменить не тяжесть преступления, а нарушить ранее избранную меру пресечения. Если она будет ее соблюдать, то оснований, скорее всего, для изменений не будет», — объяснил автоюрист.

К тому же эта мера пресечения является лишь предварительной, а окончательное решение назначит суд. Кроме того, принципиального значения не имеет, какая мера пресечения была назначена. Эксперт полагает, что нарушительнице гарантировано лишение свободы.