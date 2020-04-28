Юрист объяснил, как сохранить работу, если заставляют увольняться

По словам специалиста, очень важно доказать факт принуждения со стороны работодателя. Объяснения свидетелей, в частности сотрудников, работающих вместе с истцом, могут послужить в качестве доказательств. Кроме того, в ход можно пустить переписку смс-сообщениями или по электронной почте, а также аудио- и видеозаписи.

«При отсутствии доказательств с высокой вероятностью суд откажет в удовлетворении иска», — заметил собеседник издания.

Ситуация сложнее, если работодатель отказывается продлевать трудовой договор. Продление не является его обязанностью. Если же условия соглашения были нарушены, то преобразование срочного трудового договор в бессрочный возможно через суд.

«Например, когда условие срока его действия включено в него без достаточных на то оснований или когда договор многократно заключался на один и тот же срок, при этом его условия оставались одинаковыми», — обратил внимание Першин.