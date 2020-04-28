    28 апреля 2020, 16:11

    Юрист объяснил, как сохранить работу, если заставляют увольняться

    Артур Блянихов

    Юрист «Единой службы защиты» Дмитрий Першин рассказал «ФедералПресс», как сохранить свое рабочее место, если работодатель заставляет вас увольняться.
    Юрист объяснил, как сохранить работу, если заставляют увольняться

    По словам специалиста, очень важно доказать факт принуждения со стороны работодателя. Объяснения свидетелей, в частности сотрудников, работающих вместе с истцом, могут послужить в качестве доказательств. Кроме того, в ход можно пустить переписку смс-сообщениями или по электронной почте, а также аудио- и видеозаписи.

    «При отсутствии доказательств с высокой вероятностью суд откажет в удовлетворении иска», — заметил собеседник издания.

    Ситуация сложнее, если работодатель отказывается продлевать трудовой договор. Продление не является его обязанностью. Если же условия соглашения были нарушены, то преобразование срочного трудового договор в бессрочный возможно через суд.

    «Например, когда условие срока его действия включено в него без достаточных на то оснований или когда договор многократно заключался на один и тот же срок, при этом его условия оставались одинаковыми», — обратил внимание Першин.