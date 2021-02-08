Юрист объяснил, как разделить имущество без обращения в ЗАГС

Юрист отметил, что распределить приобретенное за время брака имущество возможно до похода за документом о его расторжении и без обращения в ЗАГС. Муж и жена могут подписать соглашение о разделе собственности и заверить его у нотариуса, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Уточняется, что без соответствующей печати договоренности не будут иметь никакой силы. В случае, когда прийти к соглашению не выходит, есть вариант подать иск в суд. В заявлении человеку необходимо указать, что он желает оставить себе, а что хочет отдать.

«Разделу подлежат и денежные средства, которые были нажиты в период брака», — заметил Жорин.

Ранее юрист Виктория Шакина объяснила, как подать на алименты на содержание ребенка в действующем браке. Алименты на детей положены в случае, если отец или мать не участвуют в их содержании. Совместное либо раздельное проживание в такой ситуации не играет роли.