Юрист объяснил, как продлить отпуск при болезни

Председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Погорелый рассказал, как можно продлить отпуск, если вы заболели во время него. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Он отметил, что сотрудник может рассчитывать на продление отпуска, если у него есть больничный. Для этого нужно написать заявление и предоставить копию листа нетрудоспособности.

Если выйти на работу вовремя необходимо, то эти дни отпуска сотрудник может отгулять в другое время.