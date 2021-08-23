Юрист объяснил, как обжаловать штраф с камеры видеофиксации

Камеры видеофиксации на дорогах отслеживают большой спектр нарушений: от превышения скорости до разговора по мобильному телефону за рулем. Так как система почти полностью автоматизирована, иногда случаются ошибки. Юрист Екатерина Антонова рассказала РИА ФАН, как обжаловать штраф, если водитель уверен, что обвинения в его адрес несправедливы.

Бывает, что за одно и то же нарушение приходит два штрафа, а иногда водитель точно знает, что не совершал правонарушение, которое ему вменяется. В таких ситуациях с момента прихода постановления есть ровно десять дней на обжалование.

«Это значит, что для подачи жалобы есть только десять суток с момента получения постановления или его копии. Но если в течение этого времени автовладелец не смог обратиться с жалобой по уважительной причине, можно подать ходатайство с ее обоснованием в суд или должностному лицу. Если причина будет признана уважительной, срок для подачи жалобы продлят», — отметила юрист.

Жалобу нужно отправлять инспектору ГИБДД, который подписал постановление. Ее обязаны оперативно рассмотреть и в течение трех дней передать материалы вышестоящему должностному лицу или в суд.

Если принятое решение водителя не устраивает, он может снова обратиться с жалобой — уже в более высокую инстанцию или в суд. На этот период срок на оплату штрафа снова приостанавливается.

В суд можно обратиться и сразу, как только пришло постановление — вместо ГИБДД или параллельно. При обращении в суд сразу срок рассмотрения жалобы увеличивается до двух месяцев.