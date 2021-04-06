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    06 апреля 2021, 19:03

    Юрист объяснил, как наказать соседей, которые выкидывают мусор из окон

    Полина Петрова

    Адвокат Дмитрий Зацаринский объяснил, как наказать соседей, которые выкидывают мусор из окон, написал «МИР 24».

    Юрист объяснил, как наказать соседей, которые выкидывают мусор из окон

    «Это административное правонарушение, необходимо написать в органы полиции, которые должны провести проверку и привлечь нарушителя в ответственности. Если мусор, выброшенный из окон, травмировал человека, то виновник может понести уголовное наказание», — отметил Зацаринский.

    Он добавил, что вычислить нарушителя нелегко. В этом деле помогут установленные видеокамеры, а также снятие отпечатков пальцев с выброшенных предметов. Помимо прочего, специалисты могут провести генетической экспертизу.