Юрист объяснил, как наказать соседей, которые выкидывают мусор из окон

Адвокат Дмитрий Зацаринский объяснил, как наказать соседей, которые выкидывают мусор из окон, написал «МИР 24».

«Это административное правонарушение, необходимо написать в органы полиции, которые должны провести проверку и привлечь нарушителя в ответственности. Если мусор, выброшенный из окон, травмировал человека, то виновник может понести уголовное наказание», — отметил Зацаринский.

Он добавил, что вычислить нарушителя нелегко. В этом деле помогут установленные видеокамеры, а также снятие отпечатков пальцев с выброшенных предметов. Помимо прочего, специалисты могут провести генетической экспертизу.