Юрист объяснил, как можно наказать курящего соседа | 360°

Общество 08 ноября 2022, 19:01 Юрист объяснил, как можно наказать курящего соседа

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Доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо разъяснил, что для наказания курящего соседа нужен ряд доказательств. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

«Одни из эффективных способов решение данной проблемы это видеосъемка, фотофиксация, показателей свидетелей (например, соседей)», — уточнил Бандо.

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Он заметил, что если человек курит на балконе с выходом на лестничную площадку, к которой есть доступ у всех жильцов, то он нарушает закон «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции». За это нарушение предполагается штраф от 500 до полутора тысяч рублей.

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Если же сосед курит на своей лоджии или балконе, и дым не просачивается на чужую территорию, то на это нет прямого запрета.

«Но если при курении дым попадает в вашу квартиру, вы смело можете претендовать на компенсацию морального вреда», — добавил юрист.