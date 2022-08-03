Юрист объяснил, как избежать встречи с недобросовестными компаниями

Юрист Сергей Сорокин рассказал «Тульской Службе Новостей», как обойти стороной недобросовестных предпринимателей и выбрать качественную компанию.

По словам специалиста, перед вступлением в какие-либо договорные отношения важно тщательно изучить информацию о предприятии. Например, стоит просмотреть все открытые источники. Это касается налоговых взносов и декларации о доходах.

«Если компания зарегистрирована совсем недавно, тоже повод взвесить все „за“ и „против“», — процитировал Сорокина РИА ФАН.

Он посоветовал обратиться на сайт российских судов, который даст много открытой информации. Можно выяснить, принимает ли организация участие в текущих судебных разбирательствах.