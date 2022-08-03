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    03 августа 2022, 20:40

    Юрист объяснил, как избежать встречи с недобросовестными компаниями

    Артур Блянихов

    Юрист Сергей Сорокин рассказал «Тульской Службе Новостей», как обойти стороной недобросовестных предпринимателей и выбрать качественную компанию.

    По словам специалиста, перед вступлением в какие-либо договорные отношения важно тщательно изучить информацию о предприятии. Например, стоит просмотреть все открытые источники. Это касается налоговых взносов и декларации о доходах.

    «Если компания зарегистрирована совсем недавно, тоже повод взвесить все „за“ и „против“», — процитировал Сорокина РИА ФАН.

    Он посоветовал обратиться на сайт российских судов, который даст много открытой информации. Можно выяснить, принимает ли организация участие в текущих судебных разбирательствах.