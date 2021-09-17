Юрист объяснил, как должна оплачиваться работа в государственный выходной

Если человек выходит на работу в государственный выходной или праздничный день, ему полагается двойная оплата за отработанное время. Это указано в правилах Трудового кодекса (ТК). Об этом Lenta.ru рассказал руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

«Работодатель не оплачивает выходные и праздничные дни, но есть исключение, например, у сотрудника на этот день выпадает рабочая смена по установленному графику. Кроме того, если сотрудникам приходится выходить на рабочее место в установленный государством выходной или праздничный день, им обязаны начислить оплату за отработанное время в двойном размере», — объяснил специалист.

Стус добавил, что праздничные дни переносятся с учетом особенностей каждого года, чтобы сохранить баланс работы и отдыха для трудящихся.