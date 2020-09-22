Юрист объяснил, как действовать при шантаже интимными фото

«Это достаточно сложно — установить лицо, вымогающее ваши деньги. Это может быть статья мошенничество, может и организованная группа лиц. Как правило, организуются целые конторы таких ребят. Если выявить всю сеть, то можно до 12 лет тюрьмы реального срока получить», — отметил эксперт.

Он пояснил, что люди боятся обращаться по такому поводу в полицию. По словам Мещерякова, именно на это аферисты и рассчитывают. Специалист посоветовал не потакать злоумышленникам, а в срочном порядке заявить о произошедшем в правоохранительные органы. Вместе с тем, лучше задуматься о последствиях еще перед тем, как отправлять личные снимки.