Юрист объяснил, как быстро развестись через интернет

Юрист Елена Павлович рассказала, как без помощи специалистов и походов в суд расторгнуть брак. С весны прошлого года можно сделать это через интернет, написал сайт «ПолитЭксперт».

Она пояснила, что, если через ЗАГС разрешить ситуацию не получается, нужно подавать иск. Чтобы сделать это в онлайн-режиме, необходимо зайти на официальный сайт суда и перейти в раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде».

Здесь требуется выбрать страницу «Обращения» и «Новое обращение». После регистрации через «Госуслуги» нужно перейти в раздел «Гражданское судопроизводство». Далее необходимо нажать «Подать заявление» и «Исковое заявление».

«Внимательно заполняете все графы, подгружаете приложения. И вуаля — я вас поздравляю, вы это сделали самостоятельно! Подали исковое заявление как профессиональный юрист. В течение пяти дней судья решает вопрос о его принятии», — уточнила юрист.

При правильном составлении искового заявления оно принимается, а по делу назначается судебное заседание.