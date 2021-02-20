facebook_pixel
    20 февраля 2021, 11:54

    Юрист объяснил, как быстро развестись через интернет

    Полина Петрова

    Юрист Елена Павлович рассказала, как без помощи специалистов и походов в суд расторгнуть брак. С весны прошлого года можно сделать это через интернет, написал сайт «ПолитЭксперт».

    Юрист объяснил, как быстро развестись через интернет

    Она пояснила, что, если через ЗАГС разрешить ситуацию не получается, нужно подавать иск. Чтобы сделать это в онлайн-режиме, необходимо зайти на официальный сайт суда и перейти в раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде».

    Здесь требуется выбрать страницу «Обращения» и «Новое обращение». После регистрации через «Госуслуги» нужно перейти в раздел «Гражданское судопроизводство». Далее необходимо нажать «Подать заявление» и «Исковое заявление».

    «Внимательно заполняете все графы, подгружаете приложения. И вуаля — я вас поздравляю, вы это сделали самостоятельно! Подали исковое заявление как профессиональный юрист. В течение пяти дней судья решает вопрос о его принятии», — уточнила юрист.

    При правильном составлении искового заявления оно принимается, а по делу назначается судебное заседание.