Юрист объяснил главную цель новых правил разведения костров на дачах

Новые правила противопожарного режима не такие уж и новые. Все запреты, которые прописали в документе, существовали и раньше. Их собрали в единый список в рамках «регуляторной гильотины». Об этом «360» рассказал юрист, заместитель директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов

«В этом документе ничего кардинально нового не появилось. Просто он стал более лаконичным. Теперь, если нам нужно посмотреть, какие требования мы должны выполнять по противопожарному обеспечению, мы не лезем в три-четыре разных документа, мы лезем в один», — пояснил Костянов.

Собеседник добавил, что всю нужную информацию можно будет получить в одном месте. В конце правил есть наглядные таблицы по оснащению помещений тем или иным оборудованием и прочим предписаниям. Костянов уточнил, что в случае с шашлыками на приусадебных участках есть вопрос правоприменения. К себе можно никого не пускать, а кто будет следить за соблюдением запрета на разведение костров, пока не известно. Юрист рекомендовал следовать противопожарным правилам, даже если доказать, что вы жарили мясо возле дома, не получится. Ведь разведение огня в необорудованном месте может вылиться в реальное ЧП.

Новые правила противопожарного режима, которые вступят в силу в первый день нового года, запрещают разводить костры и сжигать мусор на участке рядом с частным домом. Готовить еду на огне можно будет только в специально оборудованных для этого местах.