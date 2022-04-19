Юрист объяснил, что делать в случае опоздания курьера

Юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков объяснил радио Sputnik, что делать в случае, если курьер службы доставки не приехал или не привез товар вовремя.

Поздняков напомнил, что в случае нарушения срока доставки заказа у потребителя есть законное право назначить исполнителю новый срок доставки, поручить третьим лицам выполнение этой работы или забрать заказ самому и потребовать возмещения понесенных расходов. Среди других вариантов — требование об уменьшении стоимости услуги или отказ от исполнения договора о ее оказании.

«Современные сервисы в большинстве своем содержат форму обратной связи, с помощью которой можно обратиться к продавцу или исполнителю и сообщить о возникшей проблеме. Если вдруг такой возможности нет, придется действовать традиционно — обратиться с претензией в письменной форме», — цитирует специалиста ИА Nation News.