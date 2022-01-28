Юрист объяснил, что делать свидетелю преступления

Если человек стал свидетелем преступления, ему необходимо вызвать полицию, скорую помощь и, при условии отсутствия угрозы жизни, оставаться на месте. Об этом РИА «Новости» рассказала член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

По ее словам, оказавшись очевидцем преступления, необходимо оповестить о произошедшем полицию и медиков — в случае, если есть пострадавшие. О произошедшем следует сообщать как можно более четко, указав место ЧП. Покидать место преступления до приезда полиции также нельзя, если только дальнейшее пребывание там не угрожает жизни и здоровью.

На месте ЧП нельзя ничего трогать, однако желательно записать данные предполагаемых подозреваемых или свидетелей: номера машин, телефоны, адреса или внешность, а также кто во что одет. Можно попытаться их сфотографировать.

«Если человека ранили при совершении преступления, то закон устанавливает обязанность по оказанию медицинской помощи только для тех лиц, которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с пострадавшими, а именно это — спасатели, пожарные, сотрудники полиции и медицинский работник», — отметила юрист.

А вот если человек будет защищать пострадавшего от преступника и случайно ранит последнего, он также может понести уголовную ответственность. Она возбуждается по статье о хулиганстве и предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, пострадавший может подать частное обвинение на того, кто заступился за жертву.