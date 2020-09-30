Юрист объяснил, что делать при неисполнении требований по судебным делам
Юрист Екатерина Антонова рассказала, что делать при неисполнении судебных решений. Она пояснила, что причинами этого может быть загруженность приставов или нежелание совершать исполнительные действия.
В первом случае можно подать жалобу на судебного пристава руководителю отдела СП. Если это не принесло результатов, нужно обращаться в суд в порядке КАС РФ. Важно мотивировать свои иски доказательствами. При таких условиях шанс на победу в разы увеличивается, информирует «ПолитЭксперт».
Антонова отметила, что при умышленном бездействии пристава вместе со всеми перечисленными действиями необходимо обратиться с заявлением в следственные органы.