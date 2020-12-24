Юрист: новый закон против курения повлечет за собой штрафы
Юрист Изабелла Атласкирова выразила мнение, что новые ограничения для курильщиков со следующего года повлекут за собой новые штрафы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Она предположила, что многие будут не в курсе нововведений. В результате, после нескольких штрафов люди перестанут курить на открытых территориях, считает Атласкирова.
Юрист «КБВ-право» Константин Кароткиян добавил, что считает запрет на курение ограничением прав людей.
«Почему я не могу курить в своем помещении? Это ограничения прав и свобод», — возмутился он.