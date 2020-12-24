Юрист: новый закон против курения повлечет за собой штрафы

Она предположила, что многие будут не в курсе нововведений. В результате, после нескольких штрафов люди перестанут курить на открытых территориях, считает Атласкирова.

Юрист «КБВ-право» Константин Кароткиян добавил, что считает запрет на курение ограничением прав людей.

«Почему я не могу курить в своем помещении? Это ограничения прав и свобод», — возмутился он.