Общество 12 апреля 2024, 14:20 Юрист Нигматуллина рассказала, что покупка доли в квартире связана с риском

Читать 360tv в

За последний год в четыре раза увеличилось количество сделок с долями в квартирах. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Ирина Нигматуллина.

Она объяснила, что часто недвижимость покупают в складчину в коммерческих целях. Но в будущем могут возникнуть проблемы, если партнеры поссорятся. Также проблемы могут создать и супруги тех, с кем ведется бизнес.

Реклама

Ирина Нигматуллина посоветовала внимательно продумать и обсудить все нюансы сделки. В договоре нужно отразить все спорные моменты, чтобы при продаже не возникали сложности. Кроме того, юрист подчеркнула, что покупать доли в квартире нужно только с проверенными и надежными людьми, добавило НСН.

Авторы: