Юрист Некрасов рассказал, какие документы можно заменить электронными копиями

Некоторые документы при подаче в различные органы и структуры можно заменить электронными копиями. О том, что это за документы, рассказал юрист Андрей Некрасов, написал «ФедералПресс».

«В России нет в полной мере электронной информации, которая как-то подтверждала бы важные аспекты жизни», — сообщил юрист.

Он отметил, что внутренний и заграничный паспорт, военный билет и охотничий билет в России выдаются в бумажном виде, однако некоторые документы уже можно получить и в электронном.

Например, СНИЛС и ИНН давно используются в двух вариантах. Также право на недвижимость регистрируется без бумажного носителя. Все эти данные, как и СНИЛС, и ИНН, существуют в электронной базе, заключил Некрасов.

Ранее сообщалось, что Подмосковье упростило для бизнеса отчетность о применении субсидий и грантов. Теперь предприниматели смогут отправлять сведения через областные «Госуслуги». Таким образом онлайн-подача отчетности сэкономит для бизнеса время.