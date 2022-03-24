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    24 марта 2022, 15:27

    Юрист Некрасов рассказал, какие документы можно заменить электронными копиями

    Оксана Лавнюженко

    Некоторые документы при подаче в различные органы и структуры можно заменить электронными копиями. О том, что это за документы, рассказал юрист Андрей Некрасов, написал «ФедералПресс».

    Юрист Некрасов рассказал, какие документы можно заменить электронными копиями

    «В России нет в полной мере электронной информации, которая как-то подтверждала бы важные аспекты жизни», — сообщил юрист.

    Он отметил, что внутренний и заграничный паспорт, военный билет и охотничий билет в России выдаются в бумажном виде, однако некоторые документы уже можно получить и в электронном.

    Например, СНИЛС и ИНН давно используются в двух вариантах. Также право на недвижимость регистрируется без бумажного носителя. Все эти данные, как и СНИЛС, и ИНН, существуют в электронной базе, заключил Некрасов.

    Ранее сообщалось, что Подмосковье упростило для бизнеса отчетность о применении субсидий и грантов. Теперь предприниматели смогут отправлять сведения через областные «Госуслуги». Таким образом онлайн-подача отчетности сэкономит для бизнеса время.