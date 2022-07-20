Юрист Некрасов объяснил, в чем подвох финальных распродаж уходящих брендов

Многие магазины, принявшие решение уйти из России, устраивают финальные распродажи, которые пользуются огромной популярностью. Однако обменять или сдать товары, купленные на таких распродажах, потом может не получиться, предупредил в разговоре с «ФедералПресс» юрист и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов.

Если вам нужен какой-то конкретный товар, его можно купить на распродаже.

«Если это оригинальные товары, выпущенные производителем, импортированы официально — то они ничем не отличаются от того, что продавалось раньше», — сказал Некрасов.

Но при этом если вас не устроит качество обслуживания или товара, разобраться с проблемой не получится. Если раньше юридическое лицо принимало все жалобы, то теперь таких организаций в стране не будет, и потребителя поддержать будет невозможно. Юрист добавил, что государство, вероятно, предложит схему, по которой новое лицо будет заниматься гарантийным обслуживанием. Но, скорее всего, такие компании не будут лицензированы официальным производителем.