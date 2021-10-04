Юрист Нефедовский: Инкину грозит до 10 лет тюрьмы в связи с делом Раковой

Управляющему директору дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максиму Инкину, оказавшемуся под арестом, может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом «360» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

«Наказание по статье 159.4 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, я не исключаю что так же будет возбуждено уголовное дело по статье „Организованное преступное сообщество“», — сказал Нефедовский.

Эта статья предусматривает наказание для госслужащих, использующих свое служебное положение до 20 лет лишения свободы. Тем не менее это будет понятно только в ходе расследования.

«Учитывая, что Ракова не явилась на избрание меры пресечения, это усугубляет ее положение и говорит о том, что была вероятность взятия ее под стражу. Ответит она перед законом или нет, будет зависит от многих факторов, в том числе успеет ли она скрыться за территорию РФ», — отметил адвокат.

По его словам, она может сбежать в страну, которая не занимается выдачей преступников РФ, например, на Украину. Также она может попросить убежище в странах ЕС, Англии и США. Эти страны из-за политических амбиций и на зло России принять таких чиновников.

Инкина поместили под стражу в связи с делом Марины Раковой —вице-президентом Сбербанка, которую обвиняют в хищении 50 миллионов рублей из госбюджета. Также вместе с Инкиным под арест попал и управляющий директор Сбербанка Евгений Зак. Следствие считает, что Инкин и Зак сыграли важные роли в краже средств из бюджета страны.

В пресс-службе банка ранее сообщили, что дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой о многомиллионном мошенничестве никак не связано с работой финансовой организации. Банк также оказывают необходимое содействие следствию.