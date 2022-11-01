Юрист Недзвецкий рассказал, как покупателей обманывают в магазинах | 360°

Общество 01 ноября 2022, 11:10 Юрист Недзвецкий рассказал, как покупателей обманывают в магазинах Юрист Недзвецкий: самый частый способ обмана покупателей — это несоответствие цены

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Самый распространенный способ обмана покупателей в магазинах — это несоответствие цены в чеке и на ценнике. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал юрист Антон Недзвецкий.

По его словам, человек на прилавке видит одну цену, а по штрих-коду пробивается более дорогой товар или товар с большим весом.

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«Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какой-то лишний товар, который человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрих-код», — добавил Недзвецкий.

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Некоторые кассиры не учитывают скидку, которая прикреплена к ценнику. Чтобы не допустить обмана, юрист советует проверять чеки сразу же после оплаты товаров.