Юрист Недзвецкий рассказал, как покупателей обманывают в магазинах | 360°

01 ноября 2022, 11:10
Юрист Недзвецкий рассказал, как покупателей обманывают в магазинах
Юрист Недзвецкий: самый частый способ обмана покупателей — это несоответствие цены
Самый распространенный способ обмана покупателей в магазинах — это несоответствие цены в чеке и на ценнике. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал юрист Антон Недзвецкий.
По его словам, человек на прилавке видит одну цену, а по штрих-коду пробивается более дорогой товар или товар с большим весом.
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«Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какой-то лишний товар, который человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрих-код», — добавил Недзвецкий.
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Некоторые кассиры не учитывают скидку, которая прикреплена к ценнику. Чтобы не допустить обмана, юрист советует проверять чеки сразу же после оплаты товаров.
Магазины
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