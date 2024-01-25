Общество 25 января 2024, 12:07 Юрист Нечаева: студенты-очники могут рассчитывать на послабления в работе

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Многим студентам-очникам удается совмещать занятия с работой. Такие сотрудники могут рассчитывать на некоторые послабления со стороны нанимателя. Об этом рассказала юрист Татьяна Нечаева в беседе с «Москвой 24».

Так, несовершеннолетнего, проходящего обучение в вузе, не должны нагружать трудовой деятельностью более четырех часов в день. На лиц старше 18 лет это правило не распространяется, однако всегда есть возможность договориться с начальником о гибком графике, отметила эксперт.

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По ее словам, работники, которые получают среднее или высшее образование, вправе брать отпуск на время сдачи экзаменов.