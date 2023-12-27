Общество 27 декабря 2023, 12:42 Юрист Нечаева: состояние опьянения и распитие спиртного на работе могут стать причинами увольнения

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Наниматель имеет право уволить сотрудника, если тот появился на рабочем месте в состоянии опьянения. Основанием является даже пребывание в нетрезвом виде на территории организации. Об этом сообщила «Известиям» юрист Татьяна Нечаева.

Она отметила, что сам факт может подтвердить не только медицинское освидетельствование, но акты, служебные записки и показания коллег.

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По словам эксперта, самый рискованный случай — стихийное застолье во время трудовой деятельности. Нечаева посоветовала перенести вечеринку в более подходящее место или дождаться официального корпоратива.