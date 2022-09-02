Юрист Нечаева напомнила россиянам, что работа в выходные и праздники оплачивается в двойном размере

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Подмосковье
04 сентября 2022, 00:37
Более 70 тысяч человек написали «Диктант Победы» в Подмосковье
Мир
04 сентября 2022, 00:24
Западный экономист возмутился решением G7 по России
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Подмосковье
03 сентября 2022, 23:54
Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у стен главного храма ВС России
Мир
03 сентября 2022, 23:54
Эрдоган пригрозил Греции высокой ценой при ухудшении отношений с Турцией
Мир
03 сентября 2022, 23:29
Площадь лесных пожаров на севере Казахстана выросла втрое за несколько часов
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:28
Победителем турнира «Короли коробок» стала команда «Подрезково» из Химок
Мир
03 сентября 2022, 23:09
Французский журналист заявил, что Россия купается в деньгах благодаря санкциям
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:08
Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи ГИА введут в Подмосковье
Общество
03 сентября 2022, 22:50
Заблудившегося в тундре пенсионера нашли в Красноярском крае