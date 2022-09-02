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Юрист Нечаева напомнила россиянам, что работа в выходные и праздники оплачивается в двойном размере

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Юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева расскзаала россиянам, как должна оплачиваться работа в праздничные и выходные дни. Об этом написал Life.

"Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата", — сообщила юрист.

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Данное правило распространяется на сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье. Работая в сменный график, для сотрудников действуют другие правила оплаты труда.

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Нечаева также отметила, что в большинстве случаев начальник должен запросить согласие сотрудника о работе в выходные и праздничные дни.

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