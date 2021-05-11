Юрист не увидел пользу в «добровольном запрете» на кредиты

Юрист Дмитрий Кваша прокомментировал идею ввести «добровольный запрет» от кредитов, который позволит людям указывать в кредитной истории отказ от получения кредитов. Об этом сообщила НСН.

По мнению авторов идеи, это поможет бороться с мошенниками, оформляющими кредиты незаконно. Кваша считает, что это не сильно поможет в данной проблеме.

«Возможно, это немного усложнит работу мошенников, им придется думать, как обойти этот запрет, но я не уверен, что многие из людей сейчас ринутся ставить себе запреты на получение кредитов», — пояснил он.