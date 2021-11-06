Юрист назвала опасные предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах

Правила противопожарной безопасности запрещают собирать в жилых помещениях многоквартирных домов горючие и взрывоопасные материалы. Нельзя хранить дома баллоны с горючими газами. Нарушителям этих правил грозят штрафы. Об этом предупредила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

В беседе с «РИА Недвижимость» эксперт отметила, что новые правила вступили в силу с января 2021 года. «В целом можно сказать, что внутри квартир нельзя хранить ничего, что может сказаться на пожарной безопасности всего дома», — подчеркнула она.

По новым правилам, в квартирах также нельзя использовать бензин, керосин и другие жидкости, которые могут загореться или легко воспламениться. Немного иные правила для частных домов. Хранить подобные материалы можно только в специальных помещениях. Подойдет также пристройка с пометкой «Огнеопасно». Также нельзя оставлять без внимания источники открытого огня. Размер штрафа в случае, если будет выявлено нарушение, может составить до трех тысяч рублей.

Юристы также напоминают, что штрафы можно получить не только за нарушения пожарной безопасности. Они грозят даже за велосипед, если он окажется в коридоре жилого дома. За то, что владельцы установили в тамбуре железную дверь — и даже за то, что кто-то решит оставить в подъезде множество банок с консервами.