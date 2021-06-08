Юрист назвал выплаты, которые ожидают россиян этим летом

Некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные этим летом могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий.

Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров будет произведен 1 августа, отметил Петропольский. Их страховая пенсия увеличится почти на 300 рублей (на три индивидуальных пенсионных коэффициента).

В августе также семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Начиная с 1 июля беременные женщины, оказавшиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на материальную поддержку. Они получат 6350 рублей, если встанут на учет в ранние сроки беременности — до 12 недель. Ежемесячное пособие в размере 5650 рублей получат неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет.

«Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — уточнил Петропольский.

Выплату на первого ребенка начали получать уже более 34 тысяч малоимущих семей из Подмосковья. Заявление на ее оформление можно подать в МФЦ или управлении социальной защиты по месту жительства. Заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина подчеркнула, что выплату назначают как при рождении, так и при усыновлении первого ребенка.