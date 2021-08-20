Юрист назвал способы вернуть товар в магазин без чека

Оформить товар в магазине и обменять его можно без чека. Эта возможность прописана в статье 493 Гражданского кодекса и защиты прав потребителей.

Если нет чека, нужно доказать, что товар был куплен в этом магазине, другими способами. Об этом сообщила агентству «Прайм» заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

«Так, если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено», — рассказала эксперт.

В магазине также можно запросить поиск информации по вашей покупке. Все участники рынка должны вести учет продаж. Если персонал магазина отказывается это делать, то можно потребовать выполнить поиск через старшего сотрудника.

Если вместе с товаром были выданы гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации, то при походе в магазин для его возврата лучше их взять с собой.

«Не забудьте предоставить все документы, которые прилагались к товару по максимуму, чтобы доказательств принадлежности к магазину было еще больше», — сказала Петропольская.

Эксперт добавила — если все вышеперечисленные способы не помогли убедить продавца, тогда в ход идет тяжелая артиллерия: необходимо запросить записи с камер видеонаблюдения, а также привести свидетелей. Если покупку делали в присутствии друга или члена семьи, можно попросить оформить свои показания в письменном виде.