Юрист назвал способ защититься от новой схемы мошенничества с «бонусами от государства»

Глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляков и партнеры» Александр Грибаков перечислил способы защиты от новой мошеннической схемы с «бонусами от государства». Он посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях и не говорить никому персональные данные.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему, как красть деньги со счетов россиян. Они рассылают SMS о поступлении «бонусов» от государства и потом запугивают судебным разбирательством потенциальную жертву, если та не перейдет по ссылке и не подтвердит получение.

«Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан. Если гражданин получает сообщение, что он стал обладателем какого-то бонуса, то нет ничего сложного в том, чтобы проверить, действительно ли он был вправе получить такую субсидию», — рассказал Грибаков РИА «Новости».

Юрист напомнил, что нужно сделать, чтобы на человека не завели дело по статье о незаконном обогащении. Для этого при сомнительном зачислении нужно обратиться с заявлением в банк и в ту организацию, откуда пришли деньги, с просьбой разъяснить, что это за платеж. Копию документа лучше оставить при себе.

«Если завтра меня в такой ситуации спросят: „А что вы предприняли, получив незаконное обогащение?“ — я бы ответил: „Вот, я сразу побежал узнавать“. Обратиться нужно обязательно, и нужно сохранить историю обращений. В таком случае привлечение к какой-либо ответственности маловозможно», — добавил Грибаков.