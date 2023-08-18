Общество 18 августа 2023, 10:12 Юрист назвал способ сэкономить на ЖКУ во время отпуска Sputnik: жильцы многоэтажек смогут пересчитать плату за вывоз мусора РИА «Новости»

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Уехавшие в отпуск россияне смогут потребовать пересчитать оплату за вывоз мусора во время их продолжительного отсутствия дома. Об этом радио Sputnik рассказал председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.

Правозащитник подчеркнул, что жильцы многоквартирных домов оплачивают многие ЖКУ вне зависимости от своего места нахождения. Однако вывоз мусора стал исключением. За эту услугу россияне могут уменьшить начисления.

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«Если граждане уезжают <…>, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов», — указал Крохин.

Юрист уточнил, что правом на перерасчет платы за вывоз ТКО обладают только те, кто уезжает из дома минимум на пять рабочих дней, но возвращается раньше, чем через шесть месяцев.

Чтобы сэкономить, жильцам многоэтажек нужно подать заявление в управляющую компанию в течение месяца после приезда.

В Едином расчетном центре Подмосковья рассказали о перечне платежей, указываемых в квитанциях за ЖКУ. В том числе в списке указана услуга по вывозу мусора и капремонт.