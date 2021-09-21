Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Россиянам в 2022 году лучше брать отпуск в апреле, июне или декабре. Неудачным месяцем для оплачиваемого отдыха эксперты назвали май.

«Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно», — заявила РИА «Новости» старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.

Брать отпуск между майскими, по ее словам, невыгодно. Ведь и работодателю, и работнику нужно соблюсти все экономические моменты и сохранить результативность рабочего процесса.

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова пояснила, что зимой брать отпуска надо или до, или сразу после новогодних каникул. Таким образом отдых можно продлить с помощью праздничных дней.

При этом посетить интересные места можно не только во время отпуска, но и в выходные. Например, 25 и 26 сентября жителей и гостей Подмосковья ждет около 50 бесплатных экскурсий.