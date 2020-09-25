Юрист назвал период, когда станет заметен рост квартплаты

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Татьяна Трофименко назвала период, когда россиянам станет заметен рост квартплаты. Уточняется, что с 1 июля в частных домах и квартирах началась установка «умных» счетчиков электроэнергии.

По словам специалиста, производиться она должна бесплатно. Летом этого года в Минэнерго заявили, что потребители не будут нести затраты на приобретение и установку приборов учета. Они составляют примерно 5–20 тысяч рублей в зависимости от вида прибора.

Устройства позволяют автоматически отслеживать расход электричества. Данные поставщику услуг передаются дистанционно. Людям не нужно будет снимать показания. В новостройках счетчики нового формата начнут устанавливать сразу, в старом фонде они тоже постепенно появятся, пишет Life.

К 6 октября профильные ведомства и министерства должны представить предложения по дополнительному росту тарифов на электроэнергию. Согласно поручению вице-премьера Юрия Борисова, они будут учитывать затраты на установку приборов.

«Есть немало тонкостей в законах, которые позволят увеличить тарифы на электроэнергию. Даже если жильцов будут уверять, что счетчики поставят бесплатно. Заметнее всего рост коммунальных платежей будет с 1 января 2022 года», — высказала мнение Трофименко.

Именно с этого дня новые счетчики начнут устанавливать в обязательном порядке.