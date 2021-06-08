Юрист назвал неожиданные причины, из-за которых можно лишится водительских прав

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм» о неожиданных случаях, когда можно лишиться водительских прав.

«Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что прав могут лишить за управление транспортом в состоянии опьянения, под которым понимается не только наркотическое или алкогольное опьянение.

«Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением», — предупредил Миронов.

Такие вещества содержатся в лекарствах, которые по-разному воспринимаются человеческим организмом. В частности, особое внимание стоит обратить на противоаллергические и седативные препараты, а также на обезболивающие и противовирусные с кодеином.

Другой момент связан с регистрационными знаками авто. Если изменены толщина линий цифр и букв, характер начертания и форма на лицевой стороне знака, то можно также лишиться прав.