Юрист назвал лучший способ борьбы с курящими соседями

Победить курильщиков в подъезде поможет обращение в полицию. За курение в неположенном месте соседям с вредными привычками могут назначить штраф в размере 500-1500 рублей.

«Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо обратиться в полицию. Доказательствами могут служить показания свидетелей, а также фотографии и видео, на которых зафиксирован факт курения в общественном месте», — рассказал РИА «Новости» ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

Подъезд, как и лифты, лестничные площадки, чердаки, подвалы, по Жилищному кодексу являются помещениями общего пользования. По российскому закону, в общественных местах запрещено курение обычных и электронных сигарет, вейпов и кальянов. Нарушителя ждет штраф от 500 до 1500 рублей.

Юрист предупредил, что не надо бороться с курильщиками методами, выходящими за правовые рамки. Это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.