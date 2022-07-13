Юрист назвал безопасный способ утилизации старых банковских карт

Банковские карты с истекшим сроком годности не стоит просто выбрасывать в мусорку, так как они продолжают хранить на себе информацию о счете. Лучше разрезать их на несколько частей, посоветовал в беседе с агентством «Прайм» юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

«Магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки», — объяснил он.

Раньше отслужившие банковские карты принимали обратно в банк, теперь так не делают. Клиенты сами утилизируют их. Павел Уткин посоветовал разрезать карту в нескольких местах — там, где есть какие-либо обозначения — и только тогда выбрасывать.

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