Общество 25 января 2024, 16:27 Юрист Наталья Вайнберг: найти список компаний, имеющих право на коллекторскую деятельность, можно на сайте ФССП

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Если у вас есть сомнения по поводу того, разговариваете вы с коллектором или с мошенником, можно у специалиста запросить реквизиты, адрес, действующий номер и ФИО, а затем проверить информацию на сайте ФССП. Об этом RT сообщила юрист Наталья Вайнберг.

Как написал сайт mkset.ru, ФССП размещает весь перечень компаний, имеющих право на коллекторскую деятельность.

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Вайнберг отметила, что если от коллектора вы слышите какие-то угрозы, рекомендуется подать заявление в полицейский участок и написать обращение в прокуратуру.