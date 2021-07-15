Юрист нашел противоречие между законопроектом о штрафах за выброшенных животных и ФЗ

Законопроект о штрафах в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных противоречит ФЗ об ответственном обращении с животными. Ведь в результате питомцы все равно попадут на улицу — только «легальным» путем, через приют.

Об этом рассказала «360» юрист Фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина. Она подчеркнула, что на фоне общего вакуума в сфере защиты животных законопроект можно оценить положительно. Но если говорить конкретно про выброшенных зверей, то она относится к предложению скептически. Дело в том, что законопроект делает противоречивым уже действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными.

«С одной стороны, он узаконивает бездомность, то есть у приютов существует прямая обязанность отлавливать, стерилизовать и выбрасывать обратно на улицу бездомных животных. А теперь получается, что штрафовать будут владельцев за выбрасывание животных, которые не сдали в приюты. Но приюты далеко не горят желанием принимать животных от граждан, от слова „совсем“», — отметила она.

Комагина подчеркнула, что в конечном итоге животные все равно окажутся на улице. Даже если появится специальная программа, в которой человек сможет оставить заявку и приют обяжут взять его питомца. После этого животному сделают прививки, стерилизуют и отправят на улицу.

«В итоге животное опять на улице, безнадзорное. Хозяина вроде не оштрафовать: он через приют действовал. В итоге мы ничего не имеем, кроме дополнительного безнадзорного животного на улице», — подчеркнула она.

Вопросы вызывает и механизм наказания людей, которые выбрасывают своих животных. Потому что человеку достаточно сказать, что это не его кошка или собака, он просто их подкармливает. Действующий закон не запрещает существовать бездомным животным и как-то с ними взаимодействовать. А обязательного чипирования домашних животных в России пока нет.

«Это будет еще один неработающий закон. Еще один закон, который приучает граждан к правовому нигилизму — что где-то там есть законы, а это вот наша реальная жизнь, в которой мы живем по собственным правилам», — отметила она.

В пример Комагина привела закон, который обязывает хозяев убирать экскременты за своими питомцами, — его приняли несколько лет назад, но ситуация так и не поменялась.

«Поэтому необходимо устранить противоречия в самом ФЗ об ответственном обращении с животными, привести его в соответствие с нормами цивилизованных стран», — заключила она.