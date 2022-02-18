Юрист напомнил, в каком случае арендодателя может ждать штраф

Владельцам квартир, которые сдают недвижимость в аренду, нужно регистрироваться в качестве самозанятых. Налог таком случае составит 4%, а вот штраф в противном случае буде равен 10 тысячам. Об этом заявил член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

«Сфера аренды недвижимого имущества постепенно переходит в основу извлечения прибыли на рынке недвижимости. Но усиливается и налоговый контроль. Способы контроля за арендодателями обширны. Чаще всего ФНС анализирует объявления в интернете для выявления арендодателей, не вставших на учет в налоговом органе как самозанятый», — рассказал Оржония «Российской газете».

Он отметил, что если служба найдет такого арендодателя, то ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей. Сначала хозяина квартиры приглашают в ФНС и слушают обоснование его действий. После этого может быть вынесено решение.

«Такое решение вступает в силу в течение месяца со дня вынесения, при этом налогоплательщик вправе его обжаловать в апелляционном порядке в течение месяца», — сказал юрист.

По его словам, решение можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе или в суде в установленном законодательством порядке. Однако все же лучше сразу зарегистрироваться как самозанятый и платить налог. При сдаче недвижимости в аренду физическому лицу ставка — 4%, если индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу — 6%.

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