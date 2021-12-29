Юрист напомнил об уголовной ответственности за взлом Wi-Fi соседа

Юрист адвокатского бюро Степан Хантимиров напомнил, что за незаконное подключение к Wi-Fi соседей полагается уголовная ответственность. Когда именно она может наступить, он рассказал РИА «Новости».

Наказание может последовать в том случае, если для подключения к сети взломщик использовал компьютерный вирус или другое вредоносное программное обеспечение, из-за которого была затронута информация на соседском компьютере или же что-то сломалось.

Если подключение произошло таким образом, то взломщика можно привлечь по статьям 272 и 273 УК РФ. Наказание по ним предусматривает срок до четырех лет лишения свободы, но на практике редко превышает штраф или принудительные работы.

Впрочем, Хантимиров напомнил, что даже если сеть взломали только для того, чтобы воспользоваться Интернетом, то соседи могут через суд взыскать сумму скачанного трафика и потребовать компенсацию за моральный ущерб, если скорость загрузки замедлилась, и это повлияло, например, на выполнение рабочих обязанностей.