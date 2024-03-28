Общество 28 марта 2024, 15:00 Юрист Надежкин: при пробитии колеса в дорожной яме нужно вызвать ГИБДД и сфотографировать повреждения

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Сход асфальта вместе со снегом — актуальная проблема автомобилистов. Юрист Алексей Надежкин рассказал, как действовать при пробитии колеса в дорожной яме. Слова эксперта опубликовал «Царьград».

В первую очередь, отметил специалист, необходимо вызвать экипаж ГИБДД. Инспекторы зафиксируют материальный ущерб и составят протокол, копию которого водитель вправе потребовать.

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Специалист также посоветовал сфотографировать видимые повреждения на машине и причины их получения. Если ответственный за участок дороги откажется возмещать убытки, можно обратиться в суд, пояснил юрист.