Общество 28 марта 2024, 14:26 Юрист Надежкин порекомендовал автомобилистам, которые столкнулись с пробитыми колесами, вызывать ГИБДД

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Юрист «Центра защиты прав граждан» СРЗП Алексей Надежкин в беседе с «Царьградом» дал советы автомобилистам как быть, если они столкнулись с пробитыми колесами и разбитой ходовой из-за ям на дорогах.

Первым делом эксперт порекомендовал водителям на место ЧП вызвать экипаж ГИБДД. Инспекторы зафиксируют повреждения и составят протокол. Причем автовладелец может потребовать копию этого документа. Со всех ракурсов стоит сделать фотографии, в том числе зафиксировать ямы на дорогах.

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«Затем нужно установить, кто ответственен за содержание земельного участка (участка дороги), где автомобиль получил повреждение», — сообщил Надежкин.

После всех этих действий автомобилисту необходимо в письменном виде подать претензию о возмещении ущерба в адрес балансодержателя земельного участка.