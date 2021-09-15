Юрист Молохов заявил о сговоре участников «Крымской платформы» против россиян

Участники форума «Крымская платформа» намерены преследовать у себя людей, которые имеют отношение к вхождению полуострова в состав России. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов.

Политик подчеркнул, что причиной для преследования может стать нахождение в списках украинского сайта «Миротворец», сообщило РИА «Новости».

«В кулуарах „Крымской платформы“ представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях „Крымской весны“», — сказал Молохов.

Ранее в аэропорту Праги по международному ордеру Украины был задержан российский активист Александр Франчетти. Он был одним из участников событий «Крымской весны». Накануне суд отправил его в тюрьму Панкрац в столице Чехии.

Адвокат россиянина Ян Шварц заявил, что процесс над его подзащитным является политизированным и подчеркнул, что подал жалобу на это решение. По словам юриста, на Украине Франчетти грозит от двух до восьми лет лишения свободы. Он также не исключил, что там его клиент может столкнуться с пытками или попыткой убийства.

Посольство России в Праге направило требование в МИД Чехии с просьбой объяснить причины задержания Франчетти. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить основания, на которые опирались власти Чехии при задержании россиянина.

Форум «Крымская платформа» прошел на Украине в конце августа. В нем участвовали президенты и премьеры 13 европейских стран.