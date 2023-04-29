Общество 29 апреля 2023, 00:22 Юрист Молчанов объяснил, как будет работать закон о лишении приобретенного гражданства Юрист Молчанов заявил, что новый закон не спровоцирует массовое лишение гражданства

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В России приняли новый закон, согласно которому человека можно лишить приобретенного гражданства. Политический юрист Олег Молчанов рассказал, как будет работать нововведение. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Специалист пояснил, что закон вряд ли вызовет массовое лишение людей российского гражданства. По его словам, многие осознанно подходят к получению паспорта страны.

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«Если люди получили гражданство, они не будут делать того, что приведет к его лишению, либо же это будут какие-то единичные случаи», — пояснил Молчанов.