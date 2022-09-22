Юрист Мохов рассказал, смогут ли мобилизованные вернуть деньги за туристические путевки | 360°

Общество 22 сентября 2022, 17:33 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Мохов рассказал, смогут ли мобилизованные вернуть деньги за туристические путевки

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Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в разговоре с «ФедералПресс» заявил, что гражданам, которых ждет мобилизация, могут не вернуть потраченные деньги на туристические путевки.

«Призыв по мобилизации не относится к страховым случаям», — добавил Мохов.

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Юрист отметил, что туроператор не несет ответственности за поездку туриста, которого призвали на воинскую службу. Это будет считаться отказом по инициативе самого заказчика.

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При этом Мохов порекомендовал турагентствам включить в договоры пункты, которые будут регулировать подобный вопрос.

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